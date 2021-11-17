Bu sezonun trend yüzüğü: Minimal pırlanta yüzükler

Sürpriz hediyeleri kim sevmez! Yeni yıl yaklaşırken ne alacağınız konusunda kafanız karışıksa veya bir özel gün için hediye almak istiyorsanız minimal dokunuşlu pırlanta yüzük almaya ne dersiniz? Minimal tarzı seviyorsanız estetik tarzından ödün vermeyen detaylarıyla günlük hayatta da kullanabileceğiniz minimal pırlantalar alacağınız hediyeyi bir sanata dönüştürüyor...

Geçen yılın aksine bu sezonun trendi minimal yüzükler bu sezonda karşımıza çıkıyor. Hem sade hem de zarif model seviyorsanız minimalist yüzük modelleri tam sizlere göre. Yeni yılın trendi olan bu yüzükler, stilini öne çıkartmak isteyen kadınlar için bir seçenek oluyor. İster spor giyimine ister şık giyime uyum sağlayan minimal yüzükler parmakların daha zarif ve ince bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Bu minimalist akımına Ignis Diamond,yeni koleksiyonunda yer veriyor. Yeni çıkardığı ‘Double Diamond’ koleksiyonu ile klasik pırlanta ruhundan kopmak istemeyenleri modern çizgilerle günümüze taşıyor. 'Double D' modeller sade yüzüklerinin tam ortasında değerli iki tek taş pırlanta bulunduruyor. Biri sizi, diğeri aşkı temsil eden hikâyesinden yola çıkarak tasarlanıyor.

Ayrıca sürdürülebilirlik anlayışına dayanarak tasarlanan bu minimalist yüzükler modasını kaybetmeden her dönem kullanılabilir yüzük modelleri ile karşımıza çıkıyor. Markasının kurucusu ve tasarımcısı Hazel Evin’in yılbaşına özel olarak tasarladığı ve yorumladığı pırlantalı yüzükleri sitesinden satışa sunuyor.