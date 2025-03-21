"Bunny Bangs" TikTok'u ele geçiren en şirin trend

Stilist Olya Iudina, "Tavşan saçakları düz, şık, hacimsiz ancak saç kesimine harmanlanmış havadar ve hafif saçaklardır" diyor. "Çok sayıda müşteri basit, rahat stillere geçiş yapıyor ve bunlar saç dünyasında elde edebileceğiniz en az çaba gerektirenlerden. Ayrıca, bunlar kalın değil, bu nedenle uzama süreci o kadar da can sıkıcı olmayacak."