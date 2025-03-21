"Bunny Bangs" TikTok'u ele geçiren en şirin trend
Sabrina Carpenter'ın perde kaküllerinden etkilendiniz mi? Yalnız değilsiniz.
@lalalalisa_m
Kesinlikle zamana direnecek ikonik bir görünüm olsa da, yaz yaklaşıyor ve onunla birlikte daha hafif, şekillendirilmesi daha kolay saçlara duyulan özlem de artıyor.
TikTok/@fancyhairdressers
TikTok'ta kullanıcılar "tavşan perçemlerine" geçiş yapıyor yani, kıskanılacak bir perçemi olduğu için viral olan bir tavşandan esinlenerek daha uzun yüz çerçeveleme katmanlarına sahip ince tutamlar. Kuaförlerde, insanlar ilham olarak süper sevimli yaratığın resimlerini getiriyor ve tam olarak kabarık görünümü yeniden yaratmayı umuyorlar.
TikTok/@chloebelmarr
Hafif, havadar dokusu ve doğal hareketiyle, tavşan perçemleri çok az bakım gerektiriyor ve bu da onları telaşsız taze bir görünüm isteyenler için mükemmel bir saç kesimi tercihi oluyor.
Stilist Olya Iudina, "Tavşan saçakları düz, şık, hacimsiz ancak saç kesimine harmanlanmış havadar ve hafif saçaklardır" diyor. "Çok sayıda müşteri basit, rahat stillere geçiş yapıyor ve bunlar saç dünyasında elde edebileceğiniz en az çaba gerektirenlerden. Ayrıca, bunlar kalın değil, bu nedenle uzama süreci o kadar da can sıkıcı olmayacak."