Burçlara göre gelinlik seçme rehberi: Burcunuza göre hangi gelinliği giyinmelisiniz?
Burcunuz, kim olduğunuz hakkında çok şey söyler. Ruhunuzu yansıtacak bir gelinlik sizi ifade edecektir. O güzel günü geçireceğiniz, içinde rahat hissedeceğiniz gelinliği bulmak zor olsa da cevabı yıldızlarda saklı olabilir! Bu yüzden burcunuza göre gelinlik seçebilir, tarzınızı konuşturabilirsiniz.
Gelinlik seçimi söz konusu olduğunda, zaman, mekan, konsept ve tabii ki kişisel tarzınız gibi göz önünde bulundurulması gereken birçok farklı faktör vardır. Peki bu seçme kriterlerinden biri de burcunuz olabilir desek? Eğer gelinliğinizi seçme konusunda çok kararsız kaldıysanız belkide güneş ve yükselen burcunuza göre gelinlik seçmek işinizi kolaylaştırabilir. Doğru gelinliği seçmek için yıldızlara sorabilirsiniz! İşte burcunuza göre gelinlik modelleri...
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KOÇ BURCU
İlk burç olan koç, herkesin ağzını açık bırakacak cesur ve farklı bir model seçmeli. Eğer bir koç burcuysan, straplez veya uzun yakalı bir model tercih edebilirsin. Kalpleri yerinden oynatmak için senin yapacağın kesinlikle çılgınca bir şey olmalı!
Berta Bridal
BOĞA BURCU
Boğa kadınları lüksü sevdiklerinden gelinliklerin de de bu alışkanlıklarını bırakmayacaklardır. Ama aslanların aksine daha abartıdan kaçınarak zarif bir görünüş tercih edebilirler. Kaliteli kumaş ve el yapımı bir gelinlikten yana olacak boğalar düşük omuz, straplez veya kibar taşlarla dolu rahat ama şık bir gelinlik tercih edebilirler.
Carolina Herrera
İKİZLER BURCU
İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen ikizler burcu çeşitliliği sever. Düğünde iki elbise giymek gibi bir tercihte bulunabilir. Eğlenceli tarafını beyaz tüyleri olan veya ayrılabilir kuyrukla kısa şık olan bir elbise tercih edebilir. İçinde iyi hissedeceği, istediği gibi dans edeceği bir elbise tercih etmek ister. Ayrıca ikizler burcu hikayesi olan bir gelinlik tercihinde de bulunabilir.
Vera Wang
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu, duyguları da yöneten ay tarafından yönetilir. Bu burçtakiler aynı zamanda doğası gereği kadınsı, anne ve evcimendir. Bu nedenle gelenekleri yansıtan, yadigar veya vintage bir model tercih etmeleri çok olasıdır. Balıklar gibi romantik olan yengeçler daha çok vintage, eskiye dönük modelleri tercih edebilirler. Gelecek nesillere aktarılabilecek ve zamana karşı koyacağı klasik tarzlara ilgi duyuyorsanız o zaman bir yengeç burcusunuz veya yengeç burcunun tercih edebileceği gelinlikleri tercih edebilirsiniz. Yengeç burcuysanız güçlü bir duygusal hafızanı vardır, bu nedenle aile, neşe ve mutluluk duygularını uyandıracak bir elbise tercih etmelisiniz.
Inbal Dror