Burçlara göre gelinlik seçme rehberi: Burcunuza göre hangi gelinliği giyinmelisiniz?

Gelinlik seçimi söz konusu olduğunda, zaman, mekan, konsept ve tabii ki kişisel tarzınız gibi göz önünde bulundurulması gereken birçok farklı faktör vardır. Peki bu seçme kriterlerinden biri de burcunuz olabilir desek? Eğer gelinliğinizi seçme konusunda çok kararsız kaldıysanız belkide güneş ve yükselen burcunuza göre gelinlik seçmek işinizi kolaylaştırabilir. Doğru gelinliği seçmek için yıldızlara sorabilirsiniz! İşte burcunuza göre gelinlik modelleri...

Ayrıca bir konsept düğün organize etmek istiyorsan 'Her tarza uygun 12 farklı düğün konsepti' haberimizden bir konsept seçebilir ardından gelinliğini konsepte göre uyumlayabilirsin.

KOÇ BURCU

İlk burç olan koç, herkesin ağzını açık bırakacak cesur ve farklı bir model seçmeli. Eğer bir koç burcuysan, straplez veya uzun yakalı bir model tercih edebilirsin. Kalpleri yerinden oynatmak için senin yapacağın kesinlikle çılgınca bir şey olmalı!

Berta Bridal