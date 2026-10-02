'Clean girl' akımı bitti mi?

Yıllardır güzellik dünyasına hükmeden ıslak tenler, "no-makeup makeup" trendleri ve belirsiz dokunuşlar tahtını kaybettiriyor. Yerini daha cesur, karanlık ve kuralsız çizgilere bırakan yeni güzellik anlayışının en güçlü sinyalleri ise moda haftalarından geldi.