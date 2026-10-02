'Clean girl' akımı bitti mi?
Yıllardır güzellik dünyasına hükmeden ıslak tenler, "no-makeup makeup" trendleri ve belirsiz dokunuşlar tahtını kaybettiriyor. Yerini daha cesur, karanlık ve kuralsız çizgilere bırakan yeni güzellik anlayışının en güçlü sinyalleri ise moda haftalarından geldi...
Yıllardır güzellik dünyasına hükmeden ıslak tenler, "no-makeup makeup" trendleri ve belirsiz dokunuşlar tahtını kaybettiriyor. Yerini daha cesur, karanlık ve kuralsız çizgilere bırakan yeni güzellik anlayışının en güçlü sinyalleri ise moda haftalarından geldi.
Podyumdan Ön Sıralara: Koyu Gözlerin Yükselişi
Podyumun Yeni Kodu: Gucci’nin İlkbahar/Yaz 2027 şovunda makyaj sanatçısı Sam Visser imzasını taşıyan yoğun, renkli ve siyah dumanlı gözler makyajı yeniden odağa yerleştirdi. Saint Laurent podyumunda ise dağıtılmış koyu tonlar sezonun karakteristik güzellik dilini oluşturdu.
Front-Row Etkisi: Paris Moda Haftası'nda Saint Laurent defilesini ön sıradan takip eden Serenay Sarıkaya, tercih ettiği güçlü smoky eye görünümüyle podyumdaki bu estetiği sokak modasına ve kırmızı halıya taşıyan isimlerin başında geldi.
Global İkonların Tercihi: Zendaya, Teyana Taylor ve Bruna Marquezine gibi stil ikonlarının son dönem görünümlerinde de göz hatlarının belirginleştiğini ve karanlık paletlerin öne çıktığını görüyoruz.