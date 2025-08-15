Dağılan saçlara veda: Rüzgara dayanıklı ve şık 7 kolay saç modeli
Son günlerde dışarı adımımızı attığımızda, özenle yaptığımız saçlarımızın rüzgârla savaşmasına engel olamıyoruz. Rüzgârın dağıttığı saçlarla uğraşmak hem sinir bozucu hem de günümüzü mahvedebiliyor. Peki, bu havalarda hem şık hem de pratik olabilmek mümkün mü?
Ülkenin birçok noktasında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini gösterirken, sabah evden çıkarken yaptığımız saçtan eser kalmıyor. Rüzgâra meydan okuyan, yapımı kolay ve gün boyu kalıcılığını koruyan 7 saç modelini sizin için bir araya getirdik...
Sıkı Topuz (Sleek Bun)
En şık ve en rüzgâr geçirmez modellerden biri. İster başınızın tepesinde ister ensenizde toplayın, saçınızın tamamını pürüzsüz ve sıkı bir şekilde toparlar. Jöle veya saç kremi kullanarak uçuşan bebek saçlarını kontrol altına alın ve topuzunuzu güçlü tel tokalarla sabitleyin. Bu model, hem profesyonel bir görünüm sunar hem de fırtınalı havalarda mükemmel bir koruma sağlar.
Düşük Topuz (Low Bun)
Daha zarif ve romantik bir hava için idealdir. Enseden toplanan düşük topuz, yüzünüzü ortaya çıkarır ve rüzgârdan en az etkilenen modellerden biridir. Sıkı bir şekilde toplamak yerine daha gevşek bırakabilir ve yüzünüzden düşen birkaç saç telini tel tokalarla sabitleyerek doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.
Balık Sırtı Örgü (Fishtail Braid)
Örgü, rüzgarlı hava için en ideal tercihlerden biridir. Balık sırtı veya klasik örgü fark etmeksizin, saçınızın tamamını toparlar. Örgü ne kadar sıkı olursa, rüzgâra o kadar dayanıklı olur. Rüzgârın örgünüzü biraz dağıtması bile ona bohem ve doğal bir hava katacaktır.