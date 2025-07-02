Derin Talu'nun Cannes look'u!
Derin Talu, annesi Defne Samyeli ve kız kardeşi Deren Talu ile Fransa'nın gözde tatil beldesi Cannes'da yaz sezonunu açtı. Önceki gün giydiği Prada, Zara, Fendi ve Stella MCcartney markalarından oluşan kombinini mercek altına aldık...
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Derin Talu, annesi Defne Samyeli ve kız kardeş Deren Talu ile birlikte tatil sezonunu yurt dışında açtı. Talu, annesi ve kız kardeşi ile keyifli zaman geçirmek için Fransa’nın gözde tatil rotalarından Cannes’ı tercih etti.
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Derin Talu'nun Cannes'da giydiği mavi takımı ve aksesuarlarından oluşan full look'u bu içerikte!
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Straplez Elbise
Love On Friday Lurenz
5,289 TL
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Çanta
Stella MCcartney Falabella Nano Tote Bag
48,000 TL