Dilan Çiçek Deniz'in Mısır ve Paris kombinleri markalarıyla mercek altında

Oyunculuk yeteneği kadar moda zevkiyle de adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, son dönemde yaptığı Mısır ve Paris seyahatleriyle adeta bir stil manifestosu sundu. Farklı kıtalarda, farklı mevsimlerde sergilediği bu kombinler; lüks markaların, Türk tasarımcıların ve kusursuz bir stil anlayışının karışımıydı...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
Dilan Çiçek Deniz'in Mısır ve Paris kombinleri markalarıyla mercek altında - Resim : 1

Dilan Çiçek Deniz, Paris ve Mısır gezisi sırasında 'cool' ve 'minimalist' şıklığıyla dikkat çekti. Paris kombinleri, genellikle keskin çizgiler ve güçlü duruş üzerine kuruluydu.

2 / 5
Dilan Çiçek Deniz'in Mısır ve Paris kombinleri markalarıyla mercek altında - Resim : 2

Kemer: 1.090 TL

Pantolon: 15.200 TL 

3 / 5
Dilan Çiçek Deniz'in Mısır ve Paris kombinleri markalarıyla mercek altında - Resim : 3

Dolce Gabbana: 222.950 TL

4 / 5
Dilan Çiçek Deniz'in Mısır ve Paris kombinleri markalarıyla mercek altında - Resim : 4

Elbise Generation78: 22.00 TL