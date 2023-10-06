"Doğru gelinlik seçmek için bana yardımcı olan 4 basit soru"

Grindell, "Bir gelin danışmanı bana gelinliğimin doğru seçim olduğuna karar vermemde yardımcı olacak 4 basit soru sordu" diyor. Grindell, karar vermesine yardımcı olan soruları şöyle sıralıyor:

-Daha elbise denemeye başlamadan önce danışmanım bana en önemli sorulardan birini sordu. Ne tür bir elbise hayal ettiğimi sordu; ben de beğendiğim ve beğenmediğim stillerden bahsettim.

-Ardından, "Düğün gününde elbisenin içinde nasıl hissetmek istersin?" diye sordu. "Rahat" diye cevap verdim. Elbette düğün günümde kendimi güzel hissetmek isterim ama gelinlik beni rahatsız etmeden dans edebilmem de benim için aynı derecede önemli. Ayrıca soru aracılığıyla düğün günümü, atmosferi anlattım. Gelinliğimin güne uygun olmasını istedim.

-"Bu elbiselerin çoğunda çok güzel görüneceksin, çünkü bunlar zaten güzel gelinlikler. Bu yüzden kendinize şu soruyu sormanız önemli: 'Bunu sadece güzel olduğu için mi seviyorum?" dedi.

-Seçeneklerimi iki seçeneğe indirdikten sonra, Abby denememi söyledi. Her ikisi de muhteşemdi ama oldukça farklıydılar. Sonra bana iki basit soru sordu: "Bu elbise sana kendinmiş gibi hissettiriyor mu? Nişanlına bu kıyafetle yürüdüğünü hayal edebiliyor musun?" Elbiselerden biri için ikisinin de cevabının hayır olduğunu hemen fark ettim. Kendimi güzel hissettim ama bunda bana sanki hayatımın aşkıyla evlenmek yerine nefesimi tutuyormuşum ya da gelin rolü yapıyormuşum gibi hissettiren bir şey vardı. Ancak diğer finalist için bu büyük bir evetti" diyor.