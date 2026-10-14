Dua Lipa’nın stilinden ilham alan 4 ikonik sonbahar kombini
Dua Lipa, sadece şarkılarıyla değil, cesur, eklektik ve 'cool' stil kodlarıyla da küresel bir moda ikonuna dönüşmüş durumda. 90’ların vintage estetiğini günümüzün yüksek modasıyla zahmetsizce harmanlayan sanatçı, özellikle mevsim geçişlerinde sokak stilinin ritmini belirliyor. Oversize kesimler, iddialı deri dokular ve maskülen-feminen dengesini ustalıkla kuran parçalar, Onun gardırobunun vazgeçilmez anahtarları.
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Eğer bu sonbaharda sıradan kombinlerin dışına çıkmak ve stilinize biraz Pop-Chic bir hava katmak istiyorsanız, Dua Lipa’nın ikonik görünümünden ilham alan 4 güçlü kombin önerisini bir araya getirdik...
Credit: Instgaram @dualipa
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Credit: Instgaram @dualipa
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Credit: Instgaram @dualipa
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Credit: Instgaram @dualipa