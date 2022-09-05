Editörlerin gözünden: Ağustos ayının en favori 9 ürünü
Yaz aylarını yavaş yavaş arkada bırakırken trend ürünlerimizde değişmeye başlıyor. Sonbahara yaklaşırken hangi ürünlere ihtiyacımız olacak? Ağustos ayında hangi ürünleri radarımıza aldık? Hangilerini beğendik? İşte Ağustos ayının en favori ürünleri...
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Cildinizde derinleşmeye başlamış bir kırışıklık varsa ve cildinizde bir arınma istiyorsanız bu serum tam size göre!
Avéne- Dermabsolu Canlandırıcı Sıkılaştırıcı Serum 244,00 TL
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Güzel bir nemlendirici cildinizin temel bileşenlerini oluşturur. Celenes ise cildinize cildinizi nemlendirirken yatıştırmayı da sağlıyor.
Celenes by Sweden- Cloudberry Yatıştırıcı Yüz Kremi 50ml Kuru/hassas 94,50 TL
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Denizin son keyiflerini yeni bir bikiniyle çıkarmaya ne dersiniz. Simli dokuya sahip bu bikini üstü plajın en trendlerinden olacak.
Calzedonia- Kare Yaka Bikini Üstü Las Vegas 324,90 TL
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Hem şık hem de bir o kadar rahat bir terlik istiyorsanız Oysho'nun terlikleri tam size göre!
Oysho- Çift şeritli şönil terlik 359,95 TL