Editörlerin gözünden: Ekim ayının en favori 17 ürünü
Kış ayının geldiği bu dönemde ihtiyaçlarımız değişmeye devam ediyor. Artık içimizi ısıtacak ürünlere yönelmeye başladık. Peki bu Ekim ayında en çok neleri sevdik? İşte Ekim ayının en favori ürünleri...
Kıvrık ve daha dolgun bir kirpik istiyorsanız bu rimele bir şans verebilirsiniz! Uzunluk veren maskara arıyorsanız LYKD rimel tam size göre.
LYKD- High Lift Maskara 109 TL
Mutfakta, banyoda ve diğer yaşam alanlarında etkili kir sökücü bir temizlik malzemesi istiyorsanız, klasik yeşil temizlik süngerlerinden farklı bir seçeneği değerlendirebilirsiniz. Benri Sihirli Sünger tüm ihtiyacınızı karşılayacak bir temizlik sağlayabilir.
Benri- Sihirli Sünger 2’li 13.50 TL
Ne zaman bir sakıza ihtiyacınız olacağı hiç belli olmaz, bu yüzden Mentos sakızlar en gün kurtarıcı seçenek olabilir.
Mentos- Mentos Pure Fresh Çilek Aromalı Draje Sakız 21,90 TL
Köpük temizleyiciler temizlik sevenlerin gönlünde hayli geniş bir yer tutuyor bunu biliyoruz. Bir iki markada bulunan köpük temizleyiciler arasına Benri Banyo Temizleyici de katılmış. Bunu sadece klozetlerde değil, banyoda da kullanabiliyorsunuz. Kokusunu çok beğendiğimizi belirtmeden geçmeyelim.
Benri- Banyo temizleyici köpük 27.50 TL