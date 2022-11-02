Editörlerin gözünden: Ekim ayının en favori 17 ürünü

Köpük temizleyiciler temizlik sevenlerin gönlünde hayli geniş bir yer tutuyor bunu biliyoruz. Bir iki markada bulunan köpük temizleyiciler arasına Benri Banyo Temizleyici de katılmış. Bunu sadece klozetlerde değil, banyoda da kullanabiliyorsunuz. Kokusunu çok beğendiğimizi belirtmeden geçmeyelim.

Benri- Banyo temizleyici köpük 27.50 TL