Editörlerin gözünden: Eylül ayının en favori 11 ürünü

Cildinize fondöten kullanmak istemiyorsanız CC kremler bir çözüm olabilir! Hem hafif hem de ton veren CC kremler ciltte çok natürel duruyor. Ayrıca içinde bulundurduğu Vitamin E ve Jojoba yağı da cildinize nem verecektir.

Bee Beauty- CC Krem 89,50 TL