Editörlerin gözünden: Eylül ayının en favori 11 ürünü
Sonbaharın geldiği bu dönemde ihtiyaçlarımız değişmeye devam ediyor. Bikinilerden cilt bakım ürünlerine geçiş yaptığımız zamanlarda Eylül ayı favorilerini belirledik. Peki bu Eylül ayında en çok neleri sevdik? İşte Eylül ayının en favori ürünleri...
Cildinize fondöten kullanmak istemiyorsanız CC kremler bir çözüm olabilir! Hem hafif hem de ton veren CC kremler ciltte çok natürel duruyor. Ayrıca içinde bulundurduğu Vitamin E ve Jojoba yağı da cildinize nem verecektir.
Bee Beauty- CC Krem 89,50 TL
Cilt bakımı konusunda salistik asitin faydalarını duymayanımız yoktur. Cosmed markasının salistik asit maskesi sivilcelerle savaşan cildinize çözüm olabilir.
Cosmed- Salistik Asit Mask 269.00 TL
C vitamini hem dışarıdan hem içeriden alındığında cildinize ve vücudunuza mükemmel etkileri olacaktır. C vitamininin faydasını görürken cilt tonu açıcı etkisiyle de cilt lekeleriyle savaşacaktır.
Cosmed- C Vitamin Serum 469 TL
Kırmızı rujun etkisi yadsınamaz. İmza bir görünüme kavuşmak isterseniz kırmızı ruj seçeneklerden biri olacaktır.
Kiko- Blue Me 3D Effect Lipstick Duo 219,99 TL