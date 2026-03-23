Emre Erdemoğlu Moskova Moda Haftası'nda yeni koleksiyonunu sundu
Central Exhibition Hall 'Manege' ev sahipliğinde gerçekleşen ve küresel moda dünyasını bir araya getiren Moskova Moda Haftası'nda Emre Erdemoğlu, 'No Apologies' koleksiyonunu podyuma taşıdı.
14–19 Mart 2026 tarihleri arasında Central Exhibition Hall 'Manege' ev sahipliğinde düzenlenen Moskova Moda Haftası, küresel moda dünyasını bir kez daha bir araya getirdi. Uluslararası tasarımcıların defileleri, ilham verici panelleri ve özel seçkileriyle tamamlanan bu prestijli etkinlikte Türk tasarımcı Emre Erdemoğlu, 17 Mart günü Sonbahar-Kış 2026 koleksiyonunu sundu.
GÜÇLÜ BİR MANİFESTO: NO APOLOGIES
Tasarımcının bu sezon sunduğu koleksiyon, "NO APOLOGIES" başlığını taşıyor. Toplumsal normlara karşı bir duruş niteliği taşıyan seçki, kendi özgünlüğünden ve gücünden ödün vermeyen karakterlerden ilham alıyor.
SİYAHIN HAKİMİYETİ
Koleksiyonun renk paleti de bu güçlü duruşu destekliyor. Siyahın hakimiyetindeki parçalarda kırmızı, dinamik bir vurgu olarak öne çıkıyor. Gümüş detaylar tasarımlara keskin bir parlaklık katarken, kırık beyaz tonları, koleksiyonun genelindeki yoğunluğu dengeleyen bir unsur olarak kullanılıyor.
DERİ SİLÜETLER
Koleksiyonun tasarım dili; belirgin omuz hatları ve mimari bir titizlikle hazırlanan yapılandırılmış formlarla şekilleniyor. Vücut hatlarını zarifçe çevreleyen deri silüetler ise tasarımlardaki kararlı duruşu, modern bir estetik anlayışıyla podyuma taşıyor.