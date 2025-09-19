Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in son bölüm kombinleri mercek altında!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 14. bölümüyle ekranlara geldi. Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakterinin stilini yakından inceledik...
Ekranların en çok konuşulan dizilerinden Eşref Rüya, sadece hikayesiyle değil, aynı zamanda Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakterinin gardırobuyla da adından söz ettiriyor.
Dizinin merakla beklenen 14. bölümünde Nisan'ın giydiği kombinler, yine şıklık ve zarafetle izleyicilerden tam not aldı.
Demet Özdemir'in son bölüm kombinlerini mercek altına aldık...
Magda Butrym Siyah Mini İpek Kokteyl Elbise
140.950 TL