Eylülde Bodrum şıklığı: Valizinize eklemeniz gereken kombinler

Eylül, Bodrum'un en güzel zamanıdır. Kalabalıklar azalır, hava hala sıcacıkken akşamları tatlı bir rüzgar eser. Deniz pırıl pırıl, gün batımı manzaraları ise adeta bir tabloyu andırır. Eğer bu "altın çağ"da Bodrum'a bir seyahat planlıyorsanız, valizinizi hazırlarken hem konforlu hem de şık olmaya özen göstermelisiniz!

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 11
Eylülde Bodrum şıklığı: Valizinize eklemeniz gereken kombinler - Resim : 1

Eylül güneşi, gündüz aktiviteleri için çok ideal. Bodrum'un ara sokaklarını gezerken, şık kafelerde otururken veya sahil kenarında yürüyüş yaparken hafif ve nefes alan kumaşlar tercih etmelisiniz. Bodrum'da akşamüstü ise rüzgar kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle, kat kat giyinmek akşam kombinlerinin anahtarıdır. İşte eylül ayında Bodrum'da rahatlıkla giyebileceğiniz kombin fikirleri...

2 / 11
Eylülde Bodrum şıklığı: Valizinize eklemeniz gereken kombinler - Resim : 2

Keten Kumaş Takım

Credit: Pinterest @Semiramida

3 / 11
Eylülde Bodrum şıklığı: Valizinize eklemeniz gereken kombinler - Resim : 3

Salaş Kesim Açık Renk Midi Boy Elbiseler

Credit: Pinterest @Xenia

4 / 11
Eylülde Bodrum şıklığı: Valizinize eklemeniz gereken kombinler - Resim : 4

Keten Şık Şort ve Bluz Kombinleri

Credit: Pinterest @SherryJoseph