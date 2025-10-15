Gardırobun kilit parçası: 2025'in en trend blazer ceket modelleri

Blazer ceket, modanın hızlı döngüsüne inat, zamansız şıklığın ve gücün sembolü olarak kalmaya devam ediyor. Ancak bu klasik parça bile her sezon trendlere ayak uydurarak farklı silüetlerle karşımıza çıkıyor...

Aybüke Sengir

İster ofis şıklığı ister casual cool bir görünüm arayın, bu sezon gardırobunuzda mutlaka olması gereken ve trendlere yön veren en popüler blazer ceket modellerini sizin için derledik...

OXXO - Kahverengi Yün Karışımlı Oversize Ceket

2499 TL

Zara - Vatkalı Blazer

3.490 TL

Anine Bing Maron Bej Kruvaze Blazer

40.950 TL