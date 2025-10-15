Gardırobun kilit parçası: 2025'in en trend blazer ceket modelleri
Blazer ceket, modanın hızlı döngüsüne inat, zamansız şıklığın ve gücün sembolü olarak kalmaya devam ediyor. Ancak bu klasik parça bile her sezon trendlere ayak uydurarak farklı silüetlerle karşımıza çıkıyor...
İster ofis şıklığı ister casual cool bir görünüm arayın, bu sezon gardırobunuzda mutlaka olması gereken ve trendlere yön veren en popüler blazer ceket modellerini sizin için derledik...
OXXO - Kahverengi Yün Karışımlı Oversize Ceket
2499 TL
Zara - Vatkalı Blazer
3.490 TL
Anine Bing Maron Bej Kruvaze Blazer
40.950 TL