Gelin aksesuarları: Düğününüzü tamamlayan ışıltılı dokunuşlar!
Hayatınızın en özel gününde her detayın kusursuz olmasını istersiniz, öyle değil mi? Gelinliğiniz ne kadar görkemli olursa olsun, doğru seçilmiş aksesuarlar gelinliğinizi tamamlayarak size eşsiz bir ışıltı katacaktır. İşte düğün gününüz için seçebileceğiniz en popüler gelin aksesuarları ve Türkiye'den bazı markalar...
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Düğün hazırlıklarının en keyifli ve bir o kadar da önemli aşamalarından biri de gelin aksesuarlarını seçmektir. Gelinliğiniz ne kadar büyüleyici olursa olsun, onu tamamlayacak doğru parçalar olmadan tam anlamıyla parlaması mümkün değil.
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Duvaktan ayakkabıya, saç tokasından takılara kadar her bir detay, kişisel tarzınızı yansıtmalı ve bu özel gününüzde size eşsiz bir ışıltı katmalı. İşte hayallerinizdeki gelin görünümünü tamamlayacak en zarif ve şık aksesuarları seçerken size yol gösterecek kapsamlı rehberimiz!
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Beymen Beck Collection Maritza İnci ve Kristal Taşlı Duvak Aksesuarı
7.500 TL
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Rheya Cose Tüy Detaylı Gelin Tacı
7,000 TL