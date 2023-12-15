Greyder yeni mont koleksiyonunu tanıttı

Markadan yapılan açıklamaya göre Greyder montlarında bulunan 3D Termal Teknoloji, nem ve ısı bariyeri ile anti-bakteriyel özellikler sunarak kullanıcıların maksimum konforunu hedefliyor. Açıklamaya göre ürünler su geçirmez teknolojisi, rüzgar direnci, kaz tüyü ve mikrojel iç dolguya sahip.

Koleksiyonda yer alan bazı modellerin iç kısımlarında bulunan fermuarlı şeffaf cep ise seyahat halindeki kullanıcılara cihazlarını yağışlı hava koşullarına karşı korumasını hedeflemiş.