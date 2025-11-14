Hailey Bieber, 2025 GQ Men Of The Year ödül töreninde transparan Gucci'siyle
Ünlü model Hailey Bieber, 13 Kasım 2025'te Los Angeles, Kaliforniya'daki Chateau Marmont'ta düzenlenen 2025 GQ Men Of The Year partisine katıldı. Bieber'ın tercihi ise şeffaf ve sırt dekolteli Gucci elbise oldu...
Moda dünyasının ikonik isimlerinden Hailey Bieber, 13 Kasım 2025 Perşembe gecesi Los Angeles'taki efsanevi Chateau Marmont'ta düzenlenen 2025 GQ Men Of The Year partisine katılımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yılın en stil sahibi erkeklerinin onurlandırıldığı bu prestijli gecede, Bieber tercih ettiği elbisesiyle adeta tüm flaşları üzerinde topladı ve gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
Rhode'un kurucusu Bieber, parlak siyah şeffaf örgü Gucci elbisesini giydi.
Ünlü model, elbisesinin çarpıcılığını dengelemek adına aksesuar seçiminde minimalist bir yol izledi. Kolye yerine sarkıt taşlı bir küpe tercih etti.
Hailey Bieber, yüzüne yaptırdığı işlemler hakkında konuşmuştu. 28 yaşındaki ünlü model, katıldığı bir podcast yayınında, yaptırdığı güzellik işlemlerini anlatırken yüzüne botoks yaptırmadığını açıklamıştı. Bieber; "Çene eklemi rahatsızlığım dışında botoks yaptırmıyorum, yüzümde de botoks yok" demişti.