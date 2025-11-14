Hailey Bieber, 2025 GQ Men Of The Year ödül töreninde transparan Gucci'siyle

Moda dünyasının ikonik isimlerinden Hailey Bieber, 13 Kasım 2025 Perşembe gecesi Los Angeles'taki efsanevi Chateau Marmont'ta düzenlenen 2025 GQ Men Of The Year partisine katılımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yılın en stil sahibi erkeklerinin onurlandırıldığı bu prestijli gecede, Bieber tercih ettiği elbisesiyle adeta tüm flaşları üzerinde topladı ve gecenin en çok konuşulan ismi oldu.