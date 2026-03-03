Hande Erçel'in ayna selfie'lerindeki kombinlerini mercek altına aldık

Magazin dünyasının en çok takip edilen, her giydiği olay olan ve stiliyle milyonlara ilham veren ismi kuşkusuz Hande Erçel. Erçel'in son günlerde paylaştığı ayna selfie'lerindeki kombinlerini yakından inceledik...

Aybüke Sengir

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ayna selfie'lerindeki stil kodlarını moda radarımıza aldık. 

Ceket: Saint Laurent

Pantolon: Darkpark

Ayakkabı: Saint Laurent 

Çanta: The Row 

Elbise: Nocturne

Sweatshirt: Kith

Body: Alo Yoga

Tayt: Alo Yoga

Çorap: Alo Yoga