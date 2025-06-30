Hande Erçel’in Feyyaz Şerifoğlu düğün kombini mercek altında!
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve sunucu Merve Dinçkol İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne katılan ünlü isimler arasında olan Hande Erçel, kombiniyle dikkat çekti. Erçel'in kombin detaylarını yakından inceliyoruz...
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Yakışıklı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve güzel sunucu Merve Dinçkol, bu akşam İstanbul’da dillere destan bir düğünle evlendi. Uzun süredir birlikte olan gözde çiftin düğününe birçok ünlü sima katıldı.
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Merve Dinçkol'un gelinliğine sosyal medyada beğeni yağdı.
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Düğüne katılanlar arasında olan ünlü Hande Erçel, siyah elbisesi ve altın rengi çantasıyla dikkatleri üzerine çekti. Erçel'in üzerinde taşıdığı markaları sizler için bulduk...
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Erçel'in sırt dekolteli siyah elbisesesi:
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