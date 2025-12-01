Hande Erçel’in senaristliğini yaptığı 'İki Dünya Bir Dilek' filmindeki kombinleri mercek altında!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in senarist koltuğunda oturduğu ve modern aşk hikayesini anlatan 'İki Dünya Bir Dilek' filmi, sadece etkileyici senaryosuyla değil, aynı zamanda karakterlerin giyim tarzlarıyla da moda dünyasının radarına girdi. Özellikle Erçel'in filmdeki karakterine hayat veren oyuncunun tercih ettiği parçalar, zarafet ve şehirli şıklığı bir araya getiriyor...

Aybüke Sengir

Hande Erçel’in senaristliğini yaptığı 'İki Dünya Bir Dilek' filmindeki kombinleri mercek altında! - Resim : 1

'İki Dünya Bir Dilek'in senaryosu Elçin Muslu tarafından yazılmış, filmin hikayesinin Hande Erçel'e ait olduğu belirtilmişti. Erçel'in dizideki zarif tarzını markalarıyla mercek altına aldık...

Kaban: Yargıcı 11.999 TL

Kazak: Ralph Lauren 30.950 TL

Ceket: Selma Çilek 19.249 TL

Gömlek: Yargıcı 1.499 TL

Yelek: Chloe 34.495 TL

Elbise: Zara 