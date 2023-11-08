Türkiye’nin ilk ‘signe’ çanta müzayedesine ev sahipliği yapmış olan Portakal Sanat Kültür ve Müzayede Evi 7 Kasım’dan 27 Kasım’a dek sadece Hermes çantalardan oluşan Collection de Madame E isimli bir özel satış düzenliyor.

Koleksiyonun tümü tek bir kişiye ait.

Aralarında özel sipariş krokodiller ve sınırlı sayıda üretilmiş parçalarla bu koleksiyonda bugün erişmesi oldukça zahmetli Hermesler bulunuyor.

Satışta yer alan çantalar şu şekilde: