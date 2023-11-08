Hermes çantalardan oluşan Collection de Madame E isimli bir özel satış düzenliyor
Portakal Sanat Kültür ve Müzayede Evi, 7 Kasım’dan 27 Kasım’a dek sadece Hermes çantalardan oluşan Collection de Madame E isimli bir özel satış düzenliyor.
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Türkiye’nin ilk ‘signe’ çanta müzayedesine ev sahipliği yapmış olan Portakal Sanat Kültür ve Müzayede Evi 7 Kasım’dan 27 Kasım’a dek sadece Hermes çantalardan oluşan Collection de Madame E isimli bir özel satış düzenliyor.
Koleksiyonun tümü tek bir kişiye ait.
Aralarında özel sipariş krokodiller ve sınırlı sayıda üretilmiş parçalarla bu koleksiyonda bugün erişmesi oldukça zahmetli Hermesler bulunuyor.
Satışta yer alan çantalar şu şekilde:
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Hermès
Birkin 40
Crocodile Porosus Lisse
Vert Foncé
2011
matériel palladium
3 / 10
Hermès
Kelly 40
Sellier Crocodile Niloticus Fermoir
Marron Foncé
2012
matériel en or
4 / 10
Hermès
Edition Limitée
Birkin 40
Ghillies toile h surteinte
Baren
2011
matériel palladium