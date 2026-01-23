Anasayfa Moda Kadın gümüş kolye ve bileklik, yüzük modelleri: Hem yatarım yapıp hep hem de ışıldayalım
Kadın gümüş kolye ve bileklik, yüzük modelleri: Hem yatarım yapıp hep hem de ışıldayalım
2026’ya hızlı bir giriş yaptık ama kabul edelim, bu yıl en çok gümüş fiyatlarındaki artışlara şaşırıyoruz... Eskiden 'altın çok pahalı, gümüşe bakalım' derdik; şimdilerde ise gümüşün ons fiyatının 100 dolar sınırına dayanmasıyla birlikte, boynumuzdaki o zarif kolyelerin ve bileğimizdeki incecik bilekliklerin değeri adeta ikiye katlandı...Gelin, bu yükselen trendde hem yatırım yapıp hem de ışıldayalım...
Gümüşün bu 'yeni altın' olma yolundaki yükselişi, stilimizden vazgeçeceğimiz anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır! Aksine, artık takılarımızı seçerken daha bilinçli, daha rafine ve daha şık davranma zamanı. İşte en zarif gümüş kolye ve bileklik modelleri...
So Chic Su Yolu 18 Ayar Beyaz Altın Kaplama Gümüş Ayarlanabilir Bileklik
Söğütlü Silver S925 Ayar Gümüş küpe Üzeri Rodyumlu Vintage Görünümlü Bombeli Küpe SGTL13197RODAJ
Pante Kare Biryole Renkli Gümüş Yüzük