Kate Middleton'ın Royal Ascot tarzı: Diana'dan yadigar kalan bilekliği kolunda taşıdı

Sürdürülebilir moda anlayışıyla her zaman takdir toplayan Kate Middleton, 2026 Royal Ascot için gardırobundan yine çok tanıdık ve asil bir parça seçti. Prenses, daha önce Mart 2022'de Jamaika ziyaretinde ve Temmuz 2022'de ise Wimbledon'da tercih ettiği ikonik sarı elbisesini tam üçüncü kez giyerek şıklığın sadece lüks tüketimden ibaret olmadığını dürüstçe gözler önüne serdi.