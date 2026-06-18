Kate Middleton'ın Royal Ascot tarzı: Diana'dan yadigar kalan bilekliği kolunda taşıdı
Kanser tedavisi sürecinde gözlerden uzak kalmayı tercih eden ve sağlığına odaklanan Galler Prensesi Kate Middleton, tam üç yıl aradan sonra ünlü at yarışı Royal Ascot’a katılarak zarafetiyle tüm bakışları üzerine topladı. Tutumlu Prenses, daha önce giydiği elbiseyi üçüncü kez giyerken, üzerinde kayınvalidesi Prenses Diana'dan bir yadigar taşıdı...
Galler Prensesi Kate Middleton, 2023 yılından bu yana uzak kaldığı geleneksel Royal Ascot at yarışlarına muhteşem bir geri dönüş yaptı. İngiltere’deki tarihi Ascot Hipodromu’nda düzenlenen bu görkemli etkinliğin ikinci gününde, 44 yaşındaki Prenses, eşi Prens William ile birlikte at arabasında halkı selamlayarak geçit törenine katıldı.
Sürdürülebilir moda anlayışıyla her zaman takdir toplayan Kate Middleton, 2026 Royal Ascot için gardırobundan yine çok tanıdık ve asil bir parça seçti. Prenses, daha önce Mart 2022'de Jamaika ziyaretinde ve Temmuz 2022'de ise Wimbledon'da tercih ettiği ikonik sarı elbisesini tam üçüncü kez giyerek şıklığın sadece lüks tüketimden ibaret olmadığını dürüstçe gözler önüne serdi.
Günün en duygusal ve anlamlı detayı ise Prenses'in bileğindeydi. Kate Middleton, 1997 yılında trajik bir şekilde hayatını kaybeden ve hiç tanışma fırsatı bulamadığı efsanevi kayınvalidesi Prenses Diana’dan kendisine yadigar kalan özel bilekliği kolunda taşıyarak kraliyet mirasına olan vefasını bir kez daha gösterdi.
Prenses Kate, 2024 yılının başlarında açıklamadığı bir kanser türü teşhisi konulduktan sonra, bir süre gözlerden uzak kalmıştı. Tedavi süresince pek çok etkinliğe olduğu gibi Royal Ascot'a da katılamamıştı. Üç yıllık aranın ardından Middleton, geleneksel yarışta yeniden boy gösterince, kraliyet hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.