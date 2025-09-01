Anasayfa Moda Kemerleri attık, fularları artık kıyafetimize bağlıyoruz: Şıklığı ve zarafeti tamamlayan modeller
Kemerleri attık, fularları artık kıyafetimize bağlıyoruz: Şıklığı ve zarafeti tamamlayan modeller
Bu sezon kemerlere elveda diyor, fularlarla pantolon ve elbiselerimizin belini vurguluyoruz. Bu trendle sadece şık olmakla kalmıyor; aynı zamanda stilinize kişisel ve sanatsal bir imza atıyorsunuz...
Moda dünyası, beklenmedik dönüşümler ve yaratıcı dokunuşlarla kendini sürekli yeniliyor. Bu kez, gardıroplarımızın en zamansız parçalarından biri olan fularlar, boyunlarımızdan inerek belimizde yeni bir kimliğe bürünüyor. İşte şıklığı ve zarafeti tamamlayan modeller...
Beymen Bordo Kadın İpek Fular
2.499 TL
Elissa Studio Jolie – Kırmızı Etnik Desenli Fular
780 TL
Yargıcı Karışık Desenli Fular
1.499,99 TL