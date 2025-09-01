Kemerleri attık, fularları artık kıyafetimize bağlıyoruz: Şıklığı ve zarafeti tamamlayan modeller

Moda dünyası, beklenmedik dönüşümler ve yaratıcı dokunuşlarla kendini sürekli yeniliyor. Bu kez, gardıroplarımızın en zamansız parçalarından biri olan fularlar, boyunlarımızdan inerek belimizde yeni bir kimliğe bürünüyor. İşte şıklığı ve zarafeti tamamlayan modeller...

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jessica Lima (@jesslimaferraz)'in paylaştığı bir gönderi