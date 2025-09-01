Kemerleri attık, fularları artık kıyafetimize bağlıyoruz: Şıklığı ve zarafeti tamamlayan modeller

Bu sezon kemerlere elveda diyor, fularlarla pantolon ve elbiselerimizin belini vurguluyoruz. Bu trendle sadece şık olmakla kalmıyor; aynı zamanda stilinize kişisel ve sanatsal bir imza atıyorsunuz...

Aybüke Sengir

Moda dünyası, beklenmedik dönüşümler ve yaratıcı dokunuşlarla kendini sürekli yeniliyor. Bu kez, gardıroplarımızın en zamansız parçalarından biri olan fularlar, boyunlarımızdan inerek belimizde yeni bir kimliğe bürünüyor. İşte şıklığı ve zarafeti tamamlayan modeller...

Beymen Bordo Kadın İpek Fular

2.499 TL

Elissa Studio Jolie – Kırmızı Etnik Desenli Fular

780 TL

Yargıcı Karışık Desenli Fular

1.499,99 TL