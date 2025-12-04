Kendall Jenner'ın bembeyaz Bottega Veneta tarzı
Moda dünyasının ikon ismi Kendall Jenner, Cademy Museum of Motion Pictures’ta düzenlenen galaya katılımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü model, gecede tercih ettiği bembeyaz, sofistike Bottega Veneta tarzı görünümüyle minimalist bir şıklık sergiledi ve zarafetiyle adeta kırmızı halıya damga vurdu.
Kendal Jenner, ailenin popüler realite televizyon programı Keeping Up With The Kardashians'da ilk kez şöhretin tadına vardı. Kariyerine modellikle devam eden Jenner; sık sık tarzıyla gündeme geliyor.
Jenner, kardeşleri gibi sosyal medyanın en etkili isimlerinden ve en iyi moda e-ticaret influencerı olarak kabul ediliyor...
Kendal lJenner, son olarak dün gece Los Angeles, Kaliforniya’daki Academy Museum of Motion Pictures’ta düzenlenen L'Oréal Paris Women of Worth 20. yıl dönümü etkinliğine katıldı.
Jenner, kreatif direktör Louise Trotter imzalı Bottega Veneta’dan bir görünüm tercih etti.