Kiko Milano, Dünya Ruj Günü’nü kutluyor

Kiko Milano dudak ürünleri, 27–30 Temmuz tarihleri arasında Dünya Ruj Günü’ne özel yüzde 20 indirimle satışa sunuluyor.

Makyaj severlerin 2012 yılından beri en sevdiği ruj seçilen Unlimited Double Touch da indirimin geçerli olduğu ürünler arasında. Unlimited Double Touch, Kiko'nun en ikonik ürünlerinden biri. Bulaşmayan ve 12 saate kadar dayanan yapısı ile sabahtan akşama kadar dayanmayı vadediyor. Bir uçta zengin pigment diğer uçta ise parlaklık sağlayarak sınırsız renk seçeneği sunan çift taraflı ruj, temel renk ve parlaklığı birleştirerek dudaklara yoğun ve parlak bir görünüm veriyor. Dünya Ruj Gününe özel, seçili dudak ürünlerindeki indirim, 27-30 Temmuz tarihleri arasında KIKO Milano mağazaları ile Kiko Milano Türkiye'nin sitesinde geçerli olacak.