Kiko Milano'dan iki yeni koleksiyon

KIKO MILANO'da iki yeni koleksiyon. Energy Shake ve Joyful Holiday koleksiyonu ile KIKO MILANO bu yıla damgasını vuruyor.

YILBAŞI GECESİNE ÖZEL KOLEKSİYON: JOYFUL HOLIDAY

KIKO MILANO yılbaşı ruhundan esinlenerek hazırlanmış yeni koleksiyonu Joyful Holiday koleksiyonunu çıkardı. Bu koleksiyon, özel anıları hatırlatan renkler ve dokulardan ilham alarak yeni yıl coşkusunu ortaya koyuyor.

KIKO MILANO, ışıltılı renkleri, çarpıcı bitişleri ve uzun süre kalıcılığın yanında bulaşmayan, nemlendirme özelliğine sahip etkili formülleri bir araya getirdiği “Joyful Holiday” koleksiyonu ile yeni yılı karşılıyor. Koleksiyon ürünlerine harika bir performans ile eğlenceli bir hava katan tarçın ve zencefilli kurabiye kokuları ise yılbaşı ruhunu duyulara taşıyor.

Koleksiyonun yakut kırmızısı ve altın rengindeki ambalajları ise dekoratif yılbaşı süsleri gibi tasarlanmış, yılbaşı ağaçları üzerindeki yerlerini almayı bekliyorlar.

VEGAN GÜZELLİK SERİSİ ENERGY SHAKE

Kiko Milano, yeni Energy Shake koleksiyonu ile güzellik rutinine enerji katıyor. Yüksek performanslı vegan formüllere sahip seri, sabahtan akşama, spor, egzersiz gibi tempolu aktivitelerde dahi cildin enerjik görünümünden ödün vermiyor.

Formülünde hayvansal içeriklere yer verilmeyen Energy Shake koleksiyonunun ambalajları da tazelik ve canlılıktan ilham alan yenilikçi ve enerji veren tasarımlara sahip.