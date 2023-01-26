KİKO Milano’dan Makio Hasuike iş birliği “Extra Sculpt Volume Mascara Limited Edition”

Kiko Milano'nun panoramatik efektli Extra Sculpt Volume Mascara Limited Edition maskarası için ünlü endüstriyel tasarımcı Makio Hasuike yeni bir ambalaj tasarladı. Maskaranın iki farklı versiyonu iki farklı tasarım ile karşımıza çıkıyor.

Nude ve gece mavisi tonlarında iki farklı renkte ambalaja sahip maskaranın biri waterproof. Kum saati şeklinde fırçası bulunan maskaralar ekstra hacim verme ve kirpikleri gürleştirme iddiasına sahip.