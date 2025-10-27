Kış ruhunu yansıtan parfüm önerileri: Odunsu, baharatlı ve kehribarlı imzalar

Kış parfümleri, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda soğuk havaya karşı sarıldığımız sıcak bir battaniye, yanan şöminenin dumanlı kokusu veya baharatlı bir kış içeceğinin huzurudur. İşte kış parfümlerini özel kılan odunsu, baharatlı ve kehribarlı imzalar ve bu mevsimde tercih etmeniz gereken temel koku aileleri...