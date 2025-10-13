Kış soğuğunda bile boyunuzu uzatacak 10 ispanyol paça pantolon modeli
İspanyol paça (Flare) pantolonlar, 70'lerin ruhunu modern bir zarafetle harmanlayarak podyumların ve sokak modasının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor... Bu pantolonların en sevilen özelliği mi? Doğru kumaş ve kesimle, sadece şık olmakla kalmayıp bacak boyunuzu optik olarak uzatma yeteneğine sahip olmaları!
Kış aylarında şıklığı yakalamak için kalın ve doğru kumaşları seçmek kritik önem taşıyor. İşte kış soğuğunda bile sizi hem sıcak tutacak hem de boyunuzu uzatacak, gardırobunuza eklemeniz gereken 10 ispanyol paça pantolon modeli...
Zara İspanyol Paça Kadife Pantolon
4.490 TL
Jimmy Key Siyah Bol Paça Yüksek Bel Uzun Örme Pantolon
1.699,95 TL
Stradivarius D74 Çan Paça Yırtmaçlı Streç Pantolon
1.590 TL