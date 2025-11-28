Kışın Kapadokya tatilinde ne giyilir? 7 kombin önerisi
Kapadokya, kışın karla kaplandığında masalsı bir görünüme bürünür; ancak İç Anadolu’nun soğuğuyla mücadele etmek ciddi katmanlama gerektirir. Balon seyri için gün doğumu soğuğuna, peri bacalarında yürüyüş için ise kaymaz tabanlı ayakkabılara ihtiyacınız olacak. Peki Kapadokya tatilinde ne giyilir?
Kapadokya'ya tatil mevsimi başladı. İşte Kapadokya'nın benzersiz atmosferine uygun, fotoğraf karelerine yakışacak ve sizi ısıtacak 7 stil sahibi kış kombini önerisi...
Credit Pinterest: @thalitatxo
Credit Pinterest: @_pollimus_
Credit Pinterest: @martavicky