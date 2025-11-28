Kışın Kapadokya tatilinde ne giyilir? 7 kombin önerisi

Kapadokya, kışın karla kaplandığında masalsı bir görünüme bürünür; ancak İç Anadolu’nun soğuğuyla mücadele etmek ciddi katmanlama gerektirir. Balon seyri için gün doğumu soğuğuna, peri bacalarında yürüyüş için ise kaymaz tabanlı ayakkabılara ihtiyacınız olacak. Peki Kapadokya tatilinde ne giyilir?

Aybüke Sengir

Kışın Kapadokya tatilinde ne giyilir? 7 kombin önerisi

Kapadokya'ya tatil mevsimi başladı. İşte Kapadokya'nın benzersiz atmosferine uygun, fotoğraf karelerine yakışacak ve sizi ısıtacak 7 stil sahibi kış kombini önerisi...

Kışın Kapadokya tatilinde ne giyilir? 7 kombin önerisi

Credit Pinterest: @thalitatxo

Kışın Kapadokya tatilinde ne giyilir? 7 kombin önerisi

Credit Pinterest: @_pollimus_

Kışın Kapadokya tatilinde ne giyilir? 7 kombin önerisi

Credit Pinterest: @martavicky