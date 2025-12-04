Kışın trendi: Kadife pantolonlar yükselişe geçiyor
Soğuk hava kendini hissettirmeye başladığında, gardıroplarda aranan ilk özellik sıcaklık ve konfordur. Ancak moda dünyası, bu iki özelliği şıklıkla birleştiren bir parçayı bu sezon yeniden tahtına oturtuyor: Kadife pantolonlar...
1 / 9
90'ların ruhunu taşıyan kadife pantolonlar, önümüzdeki kış sezonunda en dikkat çekici trendlerden biri olarak geri dönüyor. Dokusuyla lüks bir his veren kadife, kış modasının hem en rahat hem de en iddialı parçası olmaya aday. İşte sezondan öne çıkan kadife pantolon modelleri...
2 / 9
Mango Kadife Kumaş Pantolon
3.499,99 TL
3 / 9
Manuka Fitilli Kadife Straight Fit Pantolon Camel
2.715,87 TL
4 / 9
Golden Goose Siyah Kadife Pantolon
28.450 TL