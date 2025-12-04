Kışın trendi: Kadife pantolonlar yükselişe geçiyor

Soğuk hava kendini hissettirmeye başladığında, gardıroplarda aranan ilk özellik sıcaklık ve konfordur. Ancak moda dünyası, bu iki özelliği şıklıkla birleştiren bir parçayı bu sezon yeniden tahtına oturtuyor: Kadife pantolonlar...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 9
Kışın trendi: Kadife pantolonlar yükselişe geçiyor - Resim : 1

90'ların ruhunu taşıyan kadife pantolonlar, önümüzdeki kış sezonunda en dikkat çekici trendlerden biri olarak geri dönüyor. Dokusuyla lüks bir his veren kadife, kış modasının hem en rahat hem de en iddialı parçası olmaya aday.  İşte sezondan öne çıkan kadife pantolon modelleri...

2 / 9
Kışın trendi: Kadife pantolonlar yükselişe geçiyor - Resim : 2

Mango Kadife Kumaş Pantolon

3.499,99 TL

3 / 9
Kışın trendi: Kadife pantolonlar yükselişe geçiyor - Resim : 3

Manuka Fitilli Kadife Straight Fit Pantolon Camel

2.715,87 TL

4 / 9
Kışın trendi: Kadife pantolonlar yükselişe geçiyor - Resim : 4

Golden Goose Siyah Kadife Pantolon

28.450 TL