'Kıskanmak' dizisinin 25. bölüm kombinleri
Ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan 'Kıskanmak', son yayınlanan 25. bölümüyle hem olay örgüsü hem de karakterlerin görsel şöleniyle ekran başına kilitledi. İşte 25. bölümün stil karnesi...
'Kıskanmak', dizisi sadece yüksek tansiyonlu senaryosuyla değil, karakterlerin ruh halini yansıtan gardırop seçimleriyle de moda dünyasında ses getiriyor. Dizinin son bölüm kombinlerini mercek altına aldık.
Bluz: Mango
Pantolon: Mango
Trençkot: Mango
Bluz: Mango
Kazak: Massimodutti