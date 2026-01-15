'Kıskanmak' dizisinin son bölüm kombinleri mercek altında

'Kıskanmak', dizisi sadece yüksek tansiyonlu senaryosuyla değil, karakterlerin ruh halini yansıtan gardırop seçimleriyle de moda dünyasında ses getiriyor. Dizinin başrol oyuncularının kombinlerini yakından inceledik!

NOW ekranlarının iddialı dizisi 'Kıskanmak' yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar, giyilen kıyafetler de seyircinin radarında. İşte dizinin son bölüm kombinleri...

Bluz: Massimo Dutti

Pantolon: Twist 

Kemer: Mavi

Mont: Twist

Hırka: Network

Kazak: Network

Kazak: Kip

Hırka: Network