Kıskanmak'ın Mükerrem'i Hafsanur Sancaktutan'ın dizi kombinleri mercek altında
Ekranlara hızlı bir giriş yapan ve konusuyla olduğu kadar karakterleriyle de çok konuşulan Kıskanmak dizisi, kısa sürede izleyicinin favorisi oldu. Dizide Mükerrem karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan, sadece oyunculuğuyla değil, karakterinin kusursuz stil tercihleriyle de moda dünyasının radarına girdi...
1 / 5
Başrollerinde Mehmet Günsür, Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı Kıskanmak dizisi, izleyici tarafından büyük ilgi gördü.
2 / 5
Dizide Mükerrem karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan'ın zarif, modern ve güçlü duruşu, adeta bir stil rehberi niteliği taşıyor...
3 / 5
Sizler için Mükerremin kombinlerini mercek altına aldık...
4 / 5
Elbise: The Latest Thing
3.990 TL