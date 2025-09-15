Kızılcık Şerbeti Doğa'nın ilk bölüm kombinleri mercek altında
Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen yeni sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Yeni sezonda ilk bölümden itibaren dikkat çeken isimlerden biri de şüphesiz Doğa oldu. Doğa'nın ilk bölümde tercih ettiği kombinleri mercek altına aldık.
Ekranların en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen yeni sezonuyla izleyicisiyle yeniden buluştu. İlk bölümden itibaren nefes kesen olaylar ve sürpriz gelişmelerle sezona hızlı bir başlangıç yapan dizi, aileler arasındaki çatışmanın ve aşk hikayelerinin nasıl bir yöne evrileceğini merak konusu yaptı.
Sıla Türkoğlu (Doğa)'nın gardırobu, onun zorlu süreçlerden geçerek ne kadar olgunlaştığının ve hayatını yeniden inşa ettiğinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.
Doğa, son bölümde sezonun gözde iki rengini tercih etmiş: Sarı ve yeşil. İşte Sıla Türkoğlu'nun üzerine gördüğümüz yeşil tulum ve sarı elbisenin marka ve fiyatı...
Elbise: Muun
Fiyatı: 6.950₺