Kombinlerin altından göz kırpan dantel detaylar yükselişte: Peki, nasıl kullanacağız?
Moda dünyası son dönemde zıt kutupların birbirini çekmesinden ilham alıyor. Maskülen oversize ceketler, kaba örgülü kazaklar ve deri parçalar, artık en alt katmanda gizlenen o zarif dantellerle yumuşatılıyor. 2026 kış sezonunda zirveye tırmanan bu trend, danteli bir iç giyim detayı olmaktan çıkarıp şıklığınızın en güçlü oyuncusu haline getiriyor...Peki, dantelleri nasıl kombinleyebiliriz?
Dantel detayları kullanırken denge çok önemlidir. Eğer alt kısımda çok hareketli ve geniş bir dantel kullanıyorsanız, üst kısmın daha sade ve tek renk olmasına özen gösterin. Böylece dantelin o zarif dokusu kombin içinde boğulmaz, aksine parlar. İşte dantelle kombin örnekleri...
Credit: Pinterest @honeynbeecollections
Credit: Pinterest @kriselle61
Credit: Pinterest @hayfaa_aa
Credit: Pinterest @ellonnagirl