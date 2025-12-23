Kombinlerin altından göz kırpan dantel detaylar yükselişte: Peki, nasıl kullanacağız?

Moda dünyası son dönemde zıt kutupların birbirini çekmesinden ilham alıyor. Maskülen oversize ceketler, kaba örgülü kazaklar ve deri parçalar, artık en alt katmanda gizlenen o zarif dantellerle yumuşatılıyor. 2026 kış sezonunda zirveye tırmanan bu trend, danteli bir iç giyim detayı olmaktan çıkarıp şıklığınızın en güçlü oyuncusu haline getiriyor...Peki, dantelleri nasıl kombinleyebiliriz?

Aybüke Sengir

1 / 10
Credit: Pinterest @honeynbeecollections

Dantel detayları kullanırken denge çok önemlidir. Eğer alt kısımda çok hareketli ve geniş bir dantel kullanıyorsanız, üst kısmın daha sade ve tek renk olmasına özen gösterin. Böylece dantelin o zarif dokusu kombin içinde boğulmaz, aksine parlar. İşte dantelle kombin örnekleri...

Credit: Pinterest @honeynbeecollections

2 / 10
Credit: Pinterest @kriselle61

Credit: Pinterest @kriselle61

3 / 10
Credit: Pinterest @hayfaa_aa

Credit: Pinterest @hayfaa_aa

4 / 10
Credit: Pinterest @ellonnagirl

Credit: Pinterest @ellonnagirl