Kombinlerin altından göz kırpan dantel detaylar yükselişte: Peki, nasıl kullanacağız?

Dantel detayları kullanırken denge çok önemlidir. Eğer alt kısımda çok hareketli ve geniş bir dantel kullanıyorsanız, üst kısmın daha sade ve tek renk olmasına özen gösterin. Böylece dantelin o zarif dokusu kombin içinde boğulmaz, aksine parlar. İşte dantelle kombin örnekleri...

Credit: Pinterest @honeynbeecollections