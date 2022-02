Kot elbise nasıl kombinlenir? Denim elbise kombinleme rehberi

Denim yani kot elbiseleri kombinlemekte zorlanıyorsanız, bu rehber tam size. Fakat öncelikle denim yani en çok kullanılan ismi ile kot kumaşın tarihiyle başlayalım...

Kot Kumaşın Tarihi - Denimin Doğuşu

17. yy'da Fransa'nın "de nimes" kentinde üretilmeye başlandığı için "Nimes'ten gelen" anlamını taşıyan ve iş kıyafeti olarak ilk kez İtalya'nın Genova ve Fransa'nın Nimes kentlerinde dokunmaya başlayan denim, son zamanların en favori parçalarından biri. Denim ve jean kelimeleri ise artık günümüzde her millet tarafından kullanılan bir tanım. Denim pantolonlar ilk kez işçiler için üretilmiştir. 1850 yılında California'da altın işçileri için kıyafet üreten Alman asıllı Levi Strauss pantolonlarını Levi's adı ile satıyordu. Kaliteli olması ve kiri göstermemesi nedeniyle kısa zamanda herkesin sevdiği kotlar, en iyi işçi kıyafetlerinden biri oldu. Üretilen ilk kotun rengi kahverengi idi. Özellikle fabrika işçileri tarafından ikinci dünya savaşı yıllarında tercih edilen kot pantolonlar 1950'li yıllarda popüler kültürün bir simgesi haline gelmeye başladı. İsyancı gençlerin birçoğu denim pantolonları tercih ettikleri için birçok restoran bu gençleri mekanlarına bile almadı.

1955 yılında aktör James Dean'in oynadığı "Rebel Without A Cause/Devlerin Aşkı" filminde ortaya çıkan kot pantolonlar çok sevildiği için o dönemde yaşayan birçok genç erkek tarafından kısa zamanda benimsendi ve ikon haline geldi. O dönemde resmiyete karşı bir trend olarak görüldüğü için ise birçok Amerikan okulunda yasaklandı...

Kot elbiseler ise ilk kez 1980'li yıllarda dünyaca ünlü moda tasarımcıları tarafından sergilenmeye başlandı. Levi's, Lee, Seven, Rag&Bone, Rock & Republic, J Brand, William Rast, Chip&Pepper Jeans, Joe's Jeans ve Balmain gibi birçok kot markası bu dönemde doğmuş; jean'in her kesimde popüler olması haute couture yaratıcılarını da jean üzerinde çalışmaya itmiştir.

Kot Elbise Kombinleri

Günlük giyimde en çok tercih edilen kumaşlardan biri olan kot, herkesin dolabına kot etek, elbise, pantolon veya ceket olarak girmiştir. Kot elbise hem rahat hem de şık durabildiği için ilkbahar ve yaz aylarında en çok tercih edilen kıyafetlerdendir. İnce kot kumaşı yaz aylarında hafifliği ve terletmemesi nedeniyle sıklıkla tercih edilir.

Spor kot elbiseleri genellikle mavi ton olduğundan kahverengi ve taba rengi ile kombinlemek yerinde seçimlerden biri olacaktır. Taba rengi bir ayakkabı ve çanta ile kot elbisenizi kombinlediğiniz zaman spor bir şıklık elde edebilirsiniz. Kot yazlık elbise askılı, uzun kollu, kısa kollu uzun, off shoulder (omuzları açık) maxi etek veya mini etek gibi olarak tercih edilebilir. Jeans elbiseler özellikle omuzları açık kot elbiseler yaz aylarında hem sandalet hem de bilekten bağlanmalı bir topuklu ayakkabı ile rahatlıkla kombinlenebilir.

Ayrıca mavinin beyaz ile olan uyumu yaz havasını yansıtmak için de çok uygundur. Denim on denim (hem üst hem de alt parçaların her birinin kot kumaş olması) tarzını sevenler için yaz kış her mevsim uygulanabilir.