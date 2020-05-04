Bazı kıyafetlerin kombin üzerindeki etkisi yadsınamaz. Örneğin bir trençkot, giyildiği anda görünümü birkaç seviye yukarı taşımıyor mu sizce de? Risk almadan harika görünmenin beş yolunu keşfetmeye hazır mısınız?

Trençkot, zamansızlığıyla ünlü, görünümüyle muhteşem giyim ürünlerinden biri ve neyle giyerseniz giyin iyi görüneceğinizden şüpheniz olmasın. Çünkü trençkotun gücü çok yönlülüğünden ileri geliyor. Spor kombinle de harika görünür, gece elbisenizin üzerinde de harika bir tamamlayıcı olur. Yine de trendler bizi yeniliğe zorlarken bu zamansız parçayı da onlara uydurmak zorunda kalabiliyoruz.

Birkaç katman ekleyin

Trençkotun zamansızlığı kalıcı olsa da geçiş mevsiminde kısa bir süre giyilebilmesi aslında oldukça heves kırıcı olabilir. Ama bu durumu çözmek için şık bir kazağı trençkotun üstünden omuzlarınıza atın, hem daha sıcak hissedeceksiniz hem de katman stilinin en minimal halini uygulamış olacaksınız.

Mini elbise üstüne giyin

Hava ne kadar soğuk olursa olsun küçük siyah elbisenin zamanı geçmiyor. Yüksek topuklar ve mini bir elbiseyi trençkotla tamamlamak sonbahar geceleri için tercih edebileceğiniz en şık kombin olacak.

Renkli bir trençkot alın

Bej trençkotun zamansızlığı ve şıklığı tartışılmaz ama haki yeşil renk ya da lacivert, bordo gibi güçlü renklere de şans verebilirsiniz. Bu renkli tercihi yaparken gardırobunuzda hangi rengin hakim olduğunu düşünün ve ona göre karar verin.

Midi elbise ve uzun trençkot

Modern bir görünüm için midi bir elbiseyi bileklerinize kadar uzanan trençkot ve Mary Jane ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Mary Jane ayakkabılar sizin için fazla çocuksuysa onun yerine bilekte botlarla giyinebilirsiniz.

Siyah kazak ve jeani tamamlayın

Stil tarihinin en klasik ikilisini yine moda dünyasının en şık parçasıyla tamamlayarak ortaya harika bir görünüm çıkarın. Siyah kazak ya da bluz, trendlere uygun bir jean ve bej trençkotla hafta sonu stiliniz hazır!