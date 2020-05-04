Trençkot, zamansızlığıyla ünlü, görünümüyle muhteşem giyim
ürünlerinden biri ve neyle giyerseniz giyin iyi görüneceğinizden şüpheniz
olmasın. Çünkü trençkotun gücü çok yönlülüğünden ileri geliyor. Spor kombinle
de harika görünür, gece elbisenizin üzerinde de harika bir tamamlayıcı olur.
Yine de trendler bizi yeniliğe zorlarken bu zamansız parçayı da onlara uydurmak
zorunda kalabiliyoruz.
Birkaç katman ekleyin
Trençkotun zamansızlığı kalıcı olsa da geçiş mevsiminde kısa
bir süre giyilebilmesi aslında oldukça heves kırıcı olabilir. Ama bu durumu
çözmek için şık bir kazağı trençkotun üstünden omuzlarınıza atın, hem daha
sıcak hissedeceksiniz hem de katman stilinin en minimal halini uygulamış
olacaksınız.
Mini elbise üstüne giyin
Hava ne kadar soğuk olursa olsun küçük siyah elbisenin
zamanı geçmiyor. Yüksek topuklar ve mini bir elbiseyi trençkotla tamamlamak sonbahar
geceleri için tercih edebileceğiniz en şık kombin olacak.
Renkli bir trençkot alın
Bej trençkotun zamansızlığı ve şıklığı tartışılmaz ama haki
yeşil renk ya da lacivert, bordo gibi güçlü renklere de şans verebilirsiniz. Bu
renkli tercihi yaparken gardırobunuzda hangi rengin hakim olduğunu düşünün ve
ona göre karar verin.
Midi elbise ve uzun trençkot
Modern bir görünüm için midi bir elbiseyi bileklerinize
kadar uzanan trençkot ve Mary Jane ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Mary Jane
ayakkabılar sizin için fazla çocuksuysa onun yerine bilekte botlarla
giyinebilirsiniz.
Siyah kazak ve jeani tamamlayın
Stil tarihinin en klasik ikilisini yine moda dünyasının en
şık parçasıyla tamamlayarak ortaya harika bir görünüm çıkarın. Siyah kazak ya
da bluz, trendlere uygun bir jean ve bej trençkotla hafta sonu stiliniz hazır!