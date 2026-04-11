Kylie Jenner’dan Justin Bieber’a Coachella desteği: "Belieber" tarzı dikkat çekti
Kylie Jenner, bu yıl Coachella festivaline yakın dostu Justin Bieber’a verdiği özel destekle katıldı. Kaliforniya, Indio’dan paylaşımlarda bulunan Jenner, hem 'Belieber' ruhunu yansıtan stil tercihlerini hem de Bieber’ın sahnelere büyük geri dönüşüne dair duyduğu heyecanı takipçilerine aktardı.
Kaliforniya'da gerçekleşen Coachella Müzik Festivali'nin açılış gününde, Kylie Jenner her yıl olduğu gibi yine yerini aldı. Jenner, üzerinde Justin Bieber’ın dövmeli ve güneş gözlüklü bir fotoğrafının yer aldığı, taş işlemeli yeşil bir üst tercih etti. Bu görünümünü Bieber’ın Temmuz 2025’te moda dünyasına kazandırdığı markası SKYLRK’a ait mavi ayakkabılar ve siyah bir pantolonla tamamlayan yıldız, paylaşımına Coachella'nın ilk gününü kutlayan "chelly day 1!!!!!" notunu düştü.
Festival alanında kurulan "SKYLRK Oasis" adlı özel bölümde, markanın Coachella’ya özel koleksiyonu katılımcılarla buluşuyor. Jenner’ın çantalar dolusu SKYLRK ürünüyle yaptığı paylaşımlar, bu koleksiyona ilk ulaşan isimlerden biri olduğunu kanıtlar nitelikte.
KYLIE JENNER VE JUSTIN BIEBER'IN DERİN DOSTLUK HİKAYESİ
Jenner ve Bieber arasındaki bağ, yalnızca moda tercihlerinden ibaret değil. 2015 yılında verdiği bir röportajda bu dostluğun derinliğine değinen Jenner, durumu şu sözlerle açıklamıştı:
"Ona çok yakınım çünkü tamamen farklı bir şekilde ama çok benzer şeyler yaşadığımızı hissediyorum. Yani o sadece beni anlıyor ve onu her gördüğümde; 'İyi misin? Sen harikasın. Bunun üstesinden gelebilirsin, sadece kendine sadık kal' der. Bana çok yardımcı oluyor."
'COACHELLA' MANİKÜRÜ
Kylie Jenner ayrıca, festivalin enerjisine uygun çiçek detaylarıyla süslenmiş Coachella temalı manikürünü de takipçileriyle Instagram hikayesinde paylaştı.
Bugün 27 yaşında olan Jenner, artık daha oturmuş bir stil anlayışına sahip. 2024 sonlarında stilindeki dönüşümü ve annelik sonrası kendini bulma sürecini şu cümlelerle aktarmıştı:
"Aslında minimalizmin tam tersi yöne doğru gittiğimi düşünüyorum. Kesinlikle onların tabiriyle 'sessiz lüks' anlarım oldu ama her zaman denemeler yapıyorum. Özgün stilimin temelinde, bence daha çok 'karanlık feminen' (dark feminine) bir tarz var."
"Birkaç yıldır bebek sahibi olmadım. Yirmili yaşlarımın ilk yarısı çocuk sahibi olmakla, kişisel stilimin ne olduğunu öğrenmekle ve sonra onu kaybetmekle geçti; nasıl giyineceğimi bilememek, her iki hamilelikte de 27 kilo almak... Tekrar kendim gibi hissetmem bir yılımı aldı. 27 yaşımda, kendimi hiç olmadığı kadar özgüvenli ve kendim gibi hissediyorum."
JUSTIN BIEBER'IN SAHNEYE DÖNÜŞÜ
Justin Bieber için bu hafta sonu gerçekleşecek set, kariyerinde önemli bir dönüm noktası. 2019 ve 2024’teki kısa sürpriz görünümlerinin aksine; Kaliforniya’daki Coachella Vadisi'nde 11 Nisan Cumartesi günü sergileyeceği performans, Bieber’ın festivaldeki ilk solo ve tam kapsamlı şovu olma özelliğini taşıyor.
Sanatçının moda dünyasıyla iç içe geçen sahne kimliği, Şubat ayındaki 2026 Grammy Ödülleri'nde de ön plandaydı. Aday gösterilen şarkısı "Yukon"u seslendirdiği gece sahneye sadece bir SKYLRK boxer şort ile çıkan Bieber, bu cesur tercihiyle eşi Hailey Bieber'a adadığı yeni dövmesini de ilk kez sergilemişti.