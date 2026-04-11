Kylie Jenner’dan Justin Bieber’a Coachella desteği: "Belieber" tarzı dikkat çekti

'COACHELLA' MANİKÜRÜ



Kylie Jenner ayrıca, festivalin enerjisine uygun çiçek detaylarıyla süslenmiş Coachella temalı manikürünü de takipçileriyle Instagram hikayesinde paylaştı.



Bugün 27 yaşında olan Jenner, artık daha oturmuş bir stil anlayışına sahip. 2024 sonlarında stilindeki dönüşümü ve annelik sonrası kendini bulma sürecini şu cümlelerle aktarmıştı:



"Aslında minimalizmin tam tersi yöne doğru gittiğimi düşünüyorum. Kesinlikle onların tabiriyle 'sessiz lüks' anlarım oldu ama her zaman denemeler yapıyorum. Özgün stilimin temelinde, bence daha çok 'karanlık feminen' (dark feminine) bir tarz var."



"Birkaç yıldır bebek sahibi olmadım. Yirmili yaşlarımın ilk yarısı çocuk sahibi olmakla, kişisel stilimin ne olduğunu öğrenmekle ve sonra onu kaybetmekle geçti; nasıl giyineceğimi bilememek, her iki hamilelikte de 27 kilo almak... Tekrar kendim gibi hissetmem bir yılımı aldı. 27 yaşımda, kendimi hiç olmadığı kadar özgüvenli ve kendim gibi hissediyorum."