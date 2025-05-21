Laidee Couture 'Rüya Çiçeği' Koleksiyonu Pera Palace’ta tanıtıldı

Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Esra Cesur Yazıcı liderliğinde hazırlanan yeni koleksiyon “Rüya Çiçeği”, Pera Palace’ta düzenlenen davetle tanıtıldı.

Gecenin ev sahipliğini markanın yüzü Feyza Hakyemez üstlendi. Esra Cesur Yazıcı, Laidee Couture’ün hikayesini, büyüme stratejilerini ve “Rüya Çiçeği” koleksiyonunun ilham kaynaklarını paylaştı.

Lansman gecesinde markanın büyüme planlarına dair önemli gelişmeler de duyuruldu. Laidee Couture’ün Trabzon ve Kahramanmaraş’ta yeni şubeleri açılacak.

Marka, kişiye özel dikim, özel tasarım kiralama hizmeti ve sürdürülebilir üretim anlayışını hedefliyor.

Laidee Couture’un hayali olduğunu belirten Yazıcı, “Binlerce kadının kendini özgür ve zarif hissettiği bir ilham alanına dönüştü. ‘Rüya Çiçeği’ koleksiyonu ise bu hayalin en rafine yansıması. Her tasarımımızda estetik olduğu kadar sorumluluk da var. Çünkü moda sadece ne giydiğiniz değil, neye değer verdiğinizdir” dedi.