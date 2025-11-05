Anasayfa Moda Lyst'in üç aylık en popüler ürünler listesi: Bu trend ürünlerden herhangi birine sahipseniz moda uzmanısınız
Lyst'in üç aylık en popüler ürünler listesi: Bu trend ürünlerden herhangi birine sahipseniz moda uzmanısınız
The Lyst Index’in üçüncü çeyrek moda raporu açıklandı.Temmuz-Eylül 2025 dönemini kapsayan 3. Çeyrek Lyst Endeksi, Skims, COS , Saint Laurent ve The Row gibi çeşitli markaların ürünlerini içeriyor. Listedeki parçalardan herhangi birine sahipseniz , gerçek bir moda uzmanı olduğunuzun kanıtı olarak kabul edebilirsiniz...
1 / 10
Moda-teknoloji şirketi ve premium alışveriş aplikasyonu Lyst, moda dünyasının en popüler markalarını ve ürünlerini açıkladı. Lyst’in, kullanıcı ve sosyal medya istatistikleri üzerinden oluşturduğu The Lyst Index Q3 2025 raporuna göre öne çıkan markalar ise şu şekilde..
2 / 10
Yandaki listede görüldüğü üzere bu platform, 160 milyondan fazla kullanıcının çevrimiçi alışveriş davranışlarını analiz ederek, aramalara, görüntülemelere, satışlara, bahsetmelere ve sosyal medya etkileşimlerine dayanarak hangi ürünlerin gerçekten en çok ilgi gördüğünü ve en çok talep gördüğünü belirliyor. İşte modayı belirleyen markalar ve popüler parçalar...
3 / 10
SAINT LAURENT
Le Loafer Deri Loafer'lar
4 / 10
COS
Kalın Kaşmir Yuvarlak Yaka Kazak