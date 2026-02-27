Milano Moda Haftası podyumunda Emporio Armani 2026-2027 Sonbahar/Kış koleksiyonu
Milano Moda Haftası'nda Emporio Armani, 2026-2027 Sonbahar/Kış koleksiyonuyla markanın özüne odaklanıyor. Giorgio Armani’nin tasarım mirasçıları Silvana Armani ve Leo Dell’Orco’nun ilk kez tasarımı tamamen üstlendiği bu karma defile, markanın her kesime hitap eden moda anlayışını yansıtıyor.
Milano Moda Haftası kapsamında sunulan Emporio Armani 2026 Sonbahar/Kış koleksiyonu, markanın "herkes için İtalyan modası" felsefesinin geniş bir özeti niteliğini taşıyor. Koleksiyonun hikayesi odağına müzik akademisinde orkestra şefi olmak için çalışan iki genci alsa da, podyumda sergilenen parçalar bu sınırların çok ötesine geçerek günün her anına uygun seçenekler vaat ediyor.
FARKLI TARZLARIN BULUŞMASI
İkili yürüyüşleriyle sergilenen koleksiyon, farklı tarzları bir araya getiriyor. Zıt renkli yakalara sahip denim ceketler ve zincirli ekose takımlar modern bir şehir stilini yansıtırken; V yaka kazaklarla tamamlanan lacivert paltolar klasik kolej tarzını ön plana çıkarıyor.
1920'LERDEN 70'LERE: NOSTALJİK DOKUNUŞLAR
Koleksiyonda kadınlar için 1970’lerin ikonik tarzını yansıtan kareli ceketler ve hareketli mini etek takımları ön plana çıkıyor. Erkek tasarımlarında ise tam bir stil çeşitliliği hakim; bir yanda kasket ve kravatlarla tamamlanan 1920’lerin sokak modası, diğer yanda ise Bermuda şortlar ve sağlam ayakkabılarla sergilenen İngiliz taşra stili dikkat çekiyor.
KUMAŞIN GÜCÜ: GRİ VE BEJİN ZAMANSIZ UYUMU
Koleksiyonun genelinde tüvit, balıksırtı ve kazayağı gibi klasik İngiliz tarzı kumaşlar ağırlığını hissettiriyor. Kesimlerde ise Armani’nin imzası olan rahat ve akışkan formlar korunmuş. Ceket seçenekleri; günlük dökümlü modellerden resmi davetler için tasarlanmış kuyruklu fraklara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.