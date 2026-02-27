Milano Moda Haftası podyumunda Emporio Armani 2026-2027 Sonbahar/Kış koleksiyonu

Milano Moda Haftası kapsamında sunulan Emporio Armani 2026 Sonbahar/Kış koleksiyonu, markanın "herkes için İtalyan modası" felsefesinin geniş bir özeti niteliğini taşıyor. Koleksiyonun hikayesi odağına müzik akademisinde orkestra şefi olmak için çalışan iki genci alsa da, podyumda sergilenen parçalar bu sınırların çok ötesine geçerek günün her anına uygun seçenekler vaat ediyor.