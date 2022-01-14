Minimal dövmeler: 30 minimal dövme modeli

Bazılarına göre dövme anlamlı olmalı bazılarına göre eğlenceli bazılarına göre ise büyük ve bazılarına göre de küçük olmalı. Peki siz küçük, minimal dövme taraftarı mısınız? Eğer cevabınız evet ise sizler için şahane minimal dövme fikri ile geldik! Dövme yaptırmak istiyorsanız fakat ne yaptıracağınıza daha karar veremediyseniz sizlere ilham olabilecek 30 minimal dövme fikri hazırladık. Hem erkekler hem de kadınlar için en çok tercih edilen ve beğenilen minimal dövmeleri listeledik. Bileğinizde, ayağınızda veya vücudunuzun herhangi bir yerine yaptırabileceğiniz 30 minimal dövme modeli... (Ayrıca kadınlar için dövme modellerimize de '35 Kadın dövmeleri' haberimizden bakabilirsiniz)