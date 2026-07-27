Miu Miu 2026 Sonbahar/Kış kampanyasında Hailey Bieber ve Xiao Wen Ju buluşması

Miu Miu, moda dünyasında kuralları yeniden yazmaya ve modern zarafeti tezatlıklar üzerinden tanımlamaya devam ediyor. Marka, merakla beklenen 2026 Sonbahar/Kış kampanyasında zıtlıklardan güç alan feminen estetiğini Hailey Bieber ve Xiao Wen Ju birlikteliğiyle taçlandırıyor. Gerçeklik ile olağanüstüğün karşı karşıya geldiği bu özel iş birliği, podyumun asi ruhunu gecenin gizemli atmosferine taşıyor.

Zıt Hislerin Estetiği ve Endüstriyel Arka Plan

Çekimler, alışılmışın dışındaki mekân seçimiyle adeta sinematik bir film karesini andırıyor. Gece vakti, soğuk mavi tonlarının ve titreyen endüstriyel ışıkların hâkim olduğu dingin arka plan, Hailey Bieber ve Xiao Wen Ju’nun güçlü duruşlarıyla kırılıyor. Fotoğrafçı Zoë Ghertner’ın objektifinden ve yönetmen Renell Medrano’nun gözünden yansıyan sahnelerde, feminenliğin iddialı yüzü yeniden yorumlanıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miu Miu (@miumiu)'in paylaştığı bir gönderi

Miuccia Prada ve stilist Lotta Volkova imzası taşıyan bu görsel dünyada feminenlik; kırılganlık ve kontrol, masumiyet ve farkındalık, yakınlık ve mesafe gibi uç duygular arasında kendine bir alan buluyor. Sıradan hareketlerin arkasına gizlenen kendinden emin tavır, hem modellerin enerjisinde hem de koleksiyon parçalarında hüküm süren kontrastı besliyor.

Koleksiyonda Öne Çıkanlar: Kontrastın Uyumu

Modellerin yansıttığı bu zıt duygular, koleksiyondaki kumaş ve form oyunlarında da doğrudan karşılık buluyor:

Zıt Dokular: Yıkanmış kaşmirlerin yumuşaklığı ve masumiyeti, asi deri elbiseler ve keskin hatlı streç poplin tasarımlarla birleşerek kontrolü ele alıyor.

Hacimli Dış Giyim: Suni kürk detayları ve oversize kesimler, endüstriyel soğukluğa karşı güçlü ve iddialı bir koruma kalkanı sunuyor.

Aksesuar İstilası: Markanın ikonik Arcadie çantasının yanı sıra yakınlık ve mesafe hissini tasarımında barındıran yeni gözdeler Vivant ve Rendez-vous modelleri koleksiyonun yıldızları arasında.

Nostaljik Dönüş: 2000'lerin başındaki sokak modasına göz kırpan "Bubble" ayakkabılar, modern kadının günlük hayattaki sıradan ama emin adımlarını destekliyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miu Miu (@miumiu)'in paylaştığı bir gönderi

Miu Miu, bu kampanyayla sadece bir kış gardırobu sunmuyor; zıt hislerin arasında kendi kimliğini bulan, özgür ve ne istediğini bilen kadının portresini çiziyor. Hailey ve Xiao’nun güçlü enerjisiyle hayat bulan bu koleksiyon, 2026 kışının en çok konuşulan moda hareketi olmaya aday.