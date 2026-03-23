Moskova Moda Haftası: Soroka On Course
Moskova Moda Haftası kapsamında podyuma çıkan Soroka On Course, sadece kıyafet sunmakla kalmayıp, izleyicilere modern kadının karmaşık ama zarif dünyasını anlatan bir vizyon sundu.
Moskova Moda Haftası'nın beşinci gününde; Soroka On Course markası, babasının gardırobunu keşfeden ve onun kıyafetlerini deneyen bir kızın hikayesini anlatan bir koleksiyon sundu.
Sürükleyici gösteride, modeller önce 'vintage sandalyelerde' otururken, daha sonra kendinden emin bir şekilde podyumda yürüdüler.
Dandy'nin Kızı' adlı koleksiyon, rahat takım elbiseler, bluzlar, grafik çizgili sağlam trençkotlar ve cesur smokinleri tercih ediyor.
Akıcı elbiseler, dar kesim elbiseler ve gösterişli etek uçları da yer alarak genel estetiği yumuşattı. Moskova