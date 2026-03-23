Moskova Moda Haftası’nda ‘Dramatik Şıklık': Julia Dalakian
14–19 Mart 2026 tarihleri arasında Central Exhibition Hall 'Manege' ev sahipliğinde gerçekleşen Moskova Moda Haftası, Rusya’dan ve dünyanın farklı noktalarından gelen tasarımcıları bir araya getirdi. Küresel moda takviminde stratejik bir noktada duran bu etkinlikte, Moskova merkezli modaevleri yeni sezon vizyonlarını sergiledi. Etkinliğin dikkat çeken isimlerinden biri olan Julia Dalakian, yeni koleksiyonuyla podyumdaydı.
Moskova merkezli modaevi Julia Dalakian, estetik anlayışını yansıtan yeni koleksiyonuyla Moskova Moda Haftası'ndaydı. Yeni sezon trendlerini yaratıcı formlar ve kültürel etkileşimlerle harmanlayan sunum, moda profesyonellerinden büyük ilgi gördü.
ZARİF ÇİZGİLERLE CESUR PARÇALARIN BİRLEŞİMİ
Julia Dalakian, yeni Sonbahar-Kış koleksiyonunu "Dramatik Şıklık" temasıyla tanıttı. Koleksiyonun temel karakterini; grotesk unsurlar, koyu renk paleti ve keskin hatların bir araya gelmesiyle oluşan zıtlıklar belirliyor. Zarif çizgilerle cesur parçaların harmanlandığı seçki, farklı ruh halleri arasında görsel bir geçiş sunuyor.
DOĞANIN HAM TONLARI
Koleksiyonda kullanılan renkler, doğanın ham tonlarından ilham alıyor. Grafit, kil, gri-mavi ve bataklık yeşili gibi soluk doğal tonlar; nane yeşili, toz pembe ve bej paletleriyle dengeleniyor. Tasarımların imza niteliğindeki vurgularını ise Julia Dalakian’ın üzerinde titizlikle durduğu benzersiz aplikeler ve alışılmışın dışındaki dikiş bitişleri oluşturuyor.
Koleksiyonun en dikkat çekici yanlarından biri ise moda ve sahne sanatlarını birleştirmesi oldu. Markanın kurucusu Julia Dalakian, Primorsky Akademik Bölgesel Drama Tiyatrosu'nun yakında prömiyeri yapılacak olan "Muhteşem Gatsby. Elveda" oyununun kostüm tasarımcılığını üstleniyor. Bu iş birliğinin bir yansıması olarak, oyunda kullanılacak bazı özel görünümler de koleksiyonun bir parçası olarak podyumda sergilendi. Böylece izleyiciler, hem bir moda koleksiyonunu hem de bir tiyatro eserinin görsel dünyasını aynı platformda tanıma fırsatı buldu.