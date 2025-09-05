Nazlı Sabancı'nın tatil kombinlerini mercek altına aldık!

Sosyetinin ünlü ismi Nazlı Sabancı, tatil pozlarını "Ağustos'tan sevdiklerimle birlikte bazı resimler" notuyla yayınladı. Sabancı'nın tatilde giydiği kombinleri markalarıyla mercek altına aldık...

Aybüke Sengir

Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı, yazı ailesiyle birlikte yurt dışı ve yurtiçinde tatil yaparak geçirdi. Tatil sezonunu Bodrum'da teknede dinlenip kapatan Sabancı, tatilden derlediği fotoğraf karelerini paylaştı.

Ünlü ismin tercih ettiği kombinleri markalarıyla yakından inceledik...

Isabel Marant

29,195 TL

Naia T-skirt Elbise

5,250 TL