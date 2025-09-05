Nazlı Sabancı'nın tatil kombinlerini mercek altına aldık!
Sosyetinin ünlü ismi Nazlı Sabancı, tatil pozlarını "Ağustos'tan sevdiklerimle birlikte bazı resimler" notuyla yayınladı. Sabancı'nın tatilde giydiği kombinleri markalarıyla mercek altına aldık...
1 / 5
Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı, yazı ailesiyle birlikte yurt dışı ve yurtiçinde tatil yaparak geçirdi. Tatil sezonunu Bodrum'da teknede dinlenip kapatan Sabancı, tatilden derlediği fotoğraf karelerini paylaştı.
2 / 5
Ünlü ismin tercih ettiği kombinleri markalarıyla yakından inceledik...
3 / 5
Isabel Marant
29,195 TL
4 / 5
Naia T-skirt Elbise
5,250 TL